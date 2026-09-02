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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эль-Шаарави может бесплатно вернуться в «Дженоа», где начинал карьеру. 33-летний вингер покинул «Рому» в июле

Полузащитник Стефан Эль-Шаарави готов вернуться в « Дженоа », в котором начал профессиональную карьеру в высшем дивизионе.

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