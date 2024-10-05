Французские фермеры возмутились решение Lactials сократить закупки молока

Решение о сокращении закупок молока на 450 млн литров в год, принятое французским переработчиком Lactials привело в ярость Профсоюз французских молочных фермеров (FNPL), 2 октября сообщило издание Dairy Global.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии