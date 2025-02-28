Брошенная олигархом Перминова закрутила новый роман — Лебедев в прошлом

СМИ пишут о том, что у модели появился влиятельный ухажер. Елена Перминова Социальные сетиВ начале февраля миллиардер Александр Лебедев сообщил, что до сих пор не убрал с рабочего стола портрет Лены Перминовой, родившей ему четверых детей.