Брошенная олигархом Перминова закрутила новый роман — Лебедев в прошлом

СМИ пишут о том, что у модели появился влиятельный ухажер. Елена Перминова Социальные сетиВ начале февраля миллиардер Александр Лебедев сообщил, что до сих пор не убрал с рабочего стола портрет Лены Перминовой, родившей ему четверых детей.
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