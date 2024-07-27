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Окпосо об учебе в Mitchell and Ness: «Создавал толстовку, и дизайнер была невероятна. У меня бы ушло 4 жизни на то, что она сделала»

36-летний нападающий проходил обучение у специалистов бренда в рамках специальной программы для игроков НХЛ.

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