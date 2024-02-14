В Год семьи появилась специальная номинация в конкурсе VISIT KUZBASS

Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе туристических проектов VISIT KUZBASS 2024. Он проводится для продвижения наиболее успешных проектов в сфере, которая активно развивается в Кузбассе.
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