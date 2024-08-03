В Устьянах начали делать новый вид операций на ЖКТ

В Устьянской центральной районной больнице внедрили эндоскопическую полипэктомию.Как рассказали в центральной районной больнице, полипэктомия — это малоинвазивное оперативное вмешательство на слизистой желудочно-кишечного тракта.
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