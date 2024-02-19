Немкин: Совместимость ПО с российскими ОС должна стать повседневностью

Совместимость с отечественными операционными системами не станет обязательным условием для включения в реестр российского софта, но позволит соответствовать дополнительным требованиям Минцифры, имеющим значение для потенциальных заказчиков.
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