В трех Новоподмосковных переулках парковка станет платной

Зона платной парковки в Войковском районе будет расширена, сообщает телеграм-канал «САО | Москва». Согласно приведенной информации, с 5 августа парковка в 4-м, 5-м и 6-м Новоподмосковных переулках будет стоить 40 рублей в час.