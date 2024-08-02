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Районная неделя

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В трех Новоподмосковных переулках парковка станет платной

Зона платной парковки в Войковском районе будет расширена, сообщает телеграм-канал «САО | Москва». Согласно приведенной информации, с 5 августа парковка в 4-м, 5-м и 6-м Новоподмосковных переулках будет стоить 40 рублей в час.

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