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Гендиректор «Зенита»: «Алберто проходит медицинское обследование. Остальная информация – сегодня поздно вечером»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто присоединится к петербуржцам на сборе в Португалии.

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