Эпопея с замороженными золотовалютными резервами России обретает всё новые краски. Мало того, что подобные выходки западных стран противоречат ими же навязанным всему миру правилам, так ещё и выяснилось, что любое хранение денежных активов на Западе — фикция.
"Где деньги, Зин"? (с)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Идентифицированные активы составляют менее трети от суммы в 300 лярдов! Это если с ними играть по правилам! Не понимаю почему они играют не по правилам а мы не можем!))Боязнь обвалить финансовую мировую систему!?? Ну так с нею ничего не станется!
Ответить
12 час.
Регина Толстоброва
Разворовали уже деньги.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Кто?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии