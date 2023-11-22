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  • владимир несмеев
    Пшеки вы же мастера ставить этот быдло скот в стоило,а тут что то вы застеснялись....Жгут фуры, грабят...
  • Александр Рус
    укроскот,мочите пшеков.....пшеки,а вы куда смотрите?напомните укроскоту про Волынь.....начали!Жгут фуры, грабят...
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"Где деньги, Зин"? (с)

"Где деньги, Зин"? (с)

Эпопея с замороженными золотовалютными резервами России обретает всё новые краски. Мало того, что подобные выходки западных стран противоречат ими же навязанным всему миру правилам, так ещё и выяснилось, что любое хранение денежных активов на Западе — фикция.

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Комментарии
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вага карлито
Идентифицированные активы составляют менее трети от суммы в 300 лярдов! Это если с ними играть по правилам! Не понимаю почему они играют не по правилам  а мы не можем!))Боязнь обвалить финансовую мировую систему!?? Ну так с нею ничего не станется!
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12 час.
Регина Толстоброва
Разворовали уже деньги.
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2 час.
Natalija Osminina
Кто?
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1 час.

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