"Где деньги, Зин"? (с)

вага карлито

Идентифицированные активы составляют менее трети от суммы в 300 лярдов! Это если с ними играть по правилам! Не понимаю почему они играют не по правилам а мы не можем!))Боязнь обвалить финансовую мировую систему!?? Ну так с нею ничего не станется!