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Копеечка - Объявления Донбасса

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2х комнатная квартира 44кв.м Киевский проспект "Ветка" в Донецке - 2 900 000 руб

2х комнатная квартира 44кв.м Киевский проспект "Ветка" в Донецке - 2 900 000 руб

Предлагается к покупке 2х ком. в доме сталинской постройки, с ж/б перекрытиями. Квартира не угловая, с раздельными комнатами.

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