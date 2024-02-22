За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

Владимир Барышев

Вся агрессия и злоба к России начинается в семьях этих мигрантов и нечего верить их пустым словам об уважении к законам России, в совсем еще недавние времена, эти взрослые мигранты, сами изгоняли русских и их семьи из своих республик, а сегодня приехав в Россию они и их дети помня те злые времена ведут себя как хозяева захватчики и бандиты! Извинениям этих родителей, малолетних преступников, мигрантов, грош цена, эти извинения лживы! Надо просто избавляться от этого нашествия, высылая всех и детей и родителей из России, пусть они своих недоумков дома , в азербайджане , таджикистане, узбекистане и прочих соседних, сегодня не добрых странах, воспитывают у себя как хотят, а в Россию больше не суются, мы уже насмотрелись на их традиции, культуру поведения и отношение к стране по доброте своей решившей пригласить в гости таких неадекватных соседей!