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    Ой! Это ХТО? над тобой мужик ржет?Закрыл ядерным щи...
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  • Владимир Елкин
    Все семьи мигрантов надо вернуть в их аулы, а приехавших "специалистов" - отработал по контракту и...туда же!За угрозами пошли...

За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

Стоп-мигрант Родители и родственники арестованных азербайджанских подростков, которые били одноклассников на камеру, на ломаном русском языке записали видео с извинениями.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Вся агрессия и злоба  к России начинается в семьях этих мигрантов и нечего верить их пустым словам об уважении к законам России, в совсем  еще недавние времена, эти взрослые мигранты, сами изгоняли русских и их семьи из своих республик, а сегодня приехав в Россию они и их дети помня те злые времена ведут себя как хозяева захватчики и бандиты!  Извинениям этих родителей, малолетних преступников, мигрантов, грош цена, эти извинения лживы! Надо просто избавляться от этого нашествия, высылая всех и детей и родителей из России, пусть они своих недоумков дома , в азербайджане , таджикистане,  узбекистане и  прочих соседних,  сегодня не добрых странах, воспитывают у себя как хотят, а в Россию больше не суются, мы уже насмотрелись на их традиции,  культуру поведения и отношение к стране по доброте своей решившей пригласить в гости таких неадекватных соседей!
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13 час.
Андрей Тюрин
Их родители во времена своей юности кричали&quot;долой русских из....( название любой республики средней азии в СССР)&quot;.
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12 час.
Владимир Елкин
Все семьи мигрантов надо вернуть в их аулы, а приехавших &quot;специалистов&quot; - отработал по контракту и...туда же!
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1 час.

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