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Федор Чеханков. Потеря отца. 50 лет на сцене. Отверг Сенчину и остался один на всю жизнь. Как жил актер?

Федор Чеханков. Потеря отца. 50 лет на сцене. Отверг Сенчину и остался один на всю жизнь. Как жил актер?

Федор Чеханков — очень известный и талантливый актер советского времени. Уже с раннего возраста он был очень творческим человеком.

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