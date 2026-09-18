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РИА Новый день

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В Свердловской области открылись избирательные участки

В Свердловской области открылись избирательные участки

Ровно в 08:00 в Свердловской области открылись все избирательные участки, которые будут работать три дня – с 18 по 20 сентября.

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