Что такое «дофаминовая петля» и как из нее вырваться

За дофамином стойко закрепилась репутация «гормона счастья». И это вполне соответствует действительности, ведь дофамин не только участвует во многих физиологических процессах, но и играет важную роль в «системе вознаграждения» человеческого мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии