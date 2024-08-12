Восьмой фестиваль Сергея Довлатов посвятят повседневной жизни “позднего” Ленинграда

Слоган "Дня Д"-2024 – "Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции" “МК в Питере” поделился, что 31 августа и 1 сентября Северная столица вновь станет местом проведения фестиваля Сергея Довлатова и его времени «День Д».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии