Восьмой фестиваль Сергея Довлатов посвятят повседневной жизни “позднего” Ленинграда

Слоган "Дня Д"-2024 – "Чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции" “МК в Питере” поделился, что 31 августа и 1 сентября Северная столица вновь станет местом проведения фестиваля Сергея Довлатова и его времени «День Д».