В Минпросвещения рассказали о введении в детсадах «Разговоров о важном»

Целесообразность введения в дошкольных учреждениях курса «Разговоры о важном» прорабатывают эксперты, он будет сформирован с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 25 октября заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии