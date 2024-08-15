Перед выборами глава Бранденбурга начал выступать за переговоры с Россией

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ) перед земельными выборами отказался от предвыборной поддержки федеральной политики и начал выступать за переговоры с президентом России Владимиром Путиным, 15 августа пишет газета Handelsblatt.
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