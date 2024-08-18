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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область и поплатились: солдаты еле унесли ноги

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область и поплатились: солдаты еле унесли ноги

Многие солдаты ВСУ были ранены при попытке атаки на Белгородскую область REUTERS 2 дня назад 2,5K прочитали Обернувшаяся провалом попытка нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область привела к смерти большого числа украинских боевиков.

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