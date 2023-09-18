Серьезных слов после ракетного удара по Севастополю от наших властей мы так и не услышали

Людмила Свириденко

А с чего все решили, что эта война за Россию и русских? Информация к размышлению: мы жалеем украинцев, мы не ведём наступательных действий, мы, практически, вообще ничего не делаем, только губим русских парней. С началом СВО количество мигрантов в России зашкаливает за разумную чёрту. Так с чего мы решили, что это война за Россию и русских?