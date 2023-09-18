"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция" Серьезных слов после ракетного удара по Севастополю от наших властей мы так и не услышали.
Серьезных слов после ракетного удара по Севастополю от наших властей мы так и не услышали
Комментарии
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Александр Дамиров
Путин ишойгу слабаки,надо срочно отстранить их от власт! (РОТАЦИЯ)
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1 час.
Людмила Свириденко
А с чего все решили, что эта война за Россию и русских? Информация к размышлению: мы жалеем украинцев, мы не ведём наступательных действий, мы, практически, вообще ничего не делаем, только губим русских парней. С началом СВО количество мигрантов в России зашкаливает за разумную чёрту. Так с чего мы решили, что это война за Россию и русских?
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1 час.
d
demyr150648
А ВВП, что грамотный в военном отношении. Смешно.
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40 мин.
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