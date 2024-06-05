Адвокат Архипова рассказал, что грозит Блиновскому за побег с места службы

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей может быть наказан по уголовной статье за самовольное оставление места службы, о чем интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала председатель Ассоциации адвокатов России за права человека (ААРПЧ) Мария Архипова.