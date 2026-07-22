Телеканал "78" В России растет недовольство выплатами бывшим мигрантам, живущим за счет бюджета РФ.
«Берём то, что сами построили»: мигранты из Средней Азии ответили россиянам, недовольным раздачей им квартир
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Александр Зиборов
Мигранты России не нужны. Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Давно уже мигранты не работают за копейки, на подобные работы они вытесняют россиян. Средняя зарплата мигранта заметно выше такой у россиянина. 5. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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2 н.
Дима Качусов
не сдавайтесь всем на зло!!!😀😀😀
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2 н.
Дима Качусов
за 28 лет ни на что не заработали?! меняйте профессию !
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2 н.
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