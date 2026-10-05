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Детский сад «Вишенка» в Бронницах откроют после капремонта в 2027 году

Детский сад «Вишенка» в Бронницах откроют после капремонта в 2027 году

В Бронницах продолжается капитальное обновление детского сада «Вишенка», который является дошкольным отделением средней школы № 2 имени Тимофеева.

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