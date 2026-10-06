Преподаватели калужской ДШИ №2 получили федеральные премии

Преподаватели калужской Детской школы искусств № 2 имени С.С. Туликова Марина Каргополова и Елена Заводовская получили премии в размере 500 тысяч рублей каждая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым