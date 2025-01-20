TikTok возобновил работу в США через несколько часов после отключения

TikTok возобновил работу в США после заявления Трампа о том, что в первый же день на посту президента он издаст указ, по которому материнская компания сервиса получит больше времени для поиска покупателя своих американских активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)