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Журнал о бизнесе и инвестициях

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TikTok возобновил работу в США через несколько часов после отключения

TikTok возобновил работу в США после заявления Трампа о том, что в первый же день на посту президента он издаст указ, по которому материнская компания сервиса получит больше времени для поиска покупателя своих американских активов.

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