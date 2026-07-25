Трейдеры альткоинов и энтузиасты NEAR продолжают сохранять оптимистичный настрой в отношении долгосрочных удержаний

За последние несколько лет на рынке криптовалют наблюдалось несколько бычьих сигналов по нескольким активам альткоинов, поскольку несколько перспективных активов наращивали многолетние бычьи индикаторы на своих ценовых графиках.
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