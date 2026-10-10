История и археология: Не побоялся взять в жены сестру цареубийцы, остался без детей и добился всего, благодаря Ленину: Виражи любви Марка Елизарова

Марк Елизаров подружился с семьёй Ульяновых задолго до женитьбы на сестре Ленина Анне. После ее ареста по делу покушения на Александра III при участии еще одного Ульянова – Александра – Марк писал прошение по смягчению условий ссылки Анны на имя самого Александра III.
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