«Вулвс» за 21 млн фунтов купили хавбека сборной Бразилии Андре у «Флуминенсе»

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К английской команде присоединился Андре Нето, выступавший за «Флуминенсе». По сведениям BBC, за 23-летнего хавбека заплатили 18,5 млн фунтов, еще 2,5 млн предусмотрены в виде бонусов.