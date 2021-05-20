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МО обнародовало доказательства решающей роли СССР в освобождении Чехословакии

МО обнародовало доказательства решающей роли СССР в освобождении Чехословакии

Там опубликованы материалы из Центрального архива Министерства обороны РФ. Как следует из публикации, документы подтверждают решающую роль СССР в борьбе за освобождение Чехословакии от фашистских захватчиков и заслоняют "фальсификаторов истории".

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