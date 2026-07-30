Решетников напомнил Армении о преимуществах членства в ЕАЭС

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил Армении о преимуществах, которые она получает от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговли с Россией, сообщает РИА Новости 30 июля.
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