Погода заставила северодвинских подрядчиков начать зимнюю работу раньше срока.Хотя контракты вступают в силу 16 октября, уже сегодня пескосолью обработали путепроводы на проспекте Труда, улице Окружной, Ягринское шоссе и мост через Никольское устье.