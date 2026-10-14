Погода заставила северодвинских подрядчиков начать зимнюю работу раньше срока.Хотя контракты вступают в силу 16 октября, уже сегодня пескосолью обработали путепроводы на проспекте Труда, улице Окружной, Ягринское шоссе и мост через Никольское устье.
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