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Мендель раскрыла новые факты о выгоде Зеленского от конфликта

Мендель раскрыла новые факты о выгоде Зеленского от конфликта

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.

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