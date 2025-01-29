Челябинский губернатор назвал первого участника программы «Время героев»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Герою России Альберту Зайнуллину принять участие в образовательной программе «Герои Южного Урала», созданной по аналогу федеральной программы «Время героев».
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