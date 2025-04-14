Индия: промышленная локализация

Индия за несколько лет благодаря государственной программе Make in India добилась существенного прогресса в локализации производства электроники, став новым крупным промышленным хабом, пишет Economic Times.
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