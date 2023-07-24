В России за год упали продажи коньяка и водки

Продажи водки и коньяка в России сократились в последнее время. Согласно данным Росстата, за год объемы продаж этих алкогольных напитков снизились на 16,4% и 20,3% соответственно.
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