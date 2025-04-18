ВСУ впервые с начала СВО атаковали морской порт ради нарушения в поставках зерна из России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с начала специальной военной операции (СВО) атаковали морской порт Оля в Астраханской области ради нарушения в поставках зерна и других грузов из России в другие страны.
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