Разморозка российских активов усложнилась из-за дополнительных требований

Процедура разблокировки активов российских инвесторов, замороженных из-за санкций, становится все более сложной — теперь лицензию необходимо получать не только в стране, где заморожены средства, но и в принимающей юрисдикции.
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