Роналду назвал «Манчестер Сити», «Реал» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов-2023/24

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду дал прогноз: кто может стать победителем главного еврокубка в этом сезоне? «Это всегда одни и те же – «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал»… Думаю, эти три клуба будут бороться за победу.