Из социализма в капитализм: как появился ВАЗ-2110 и чем «десятка» отличалась от других моделей «Лада»

Интересная арифметика АВТОВАЗа порой ставит в тупик даже знатоков истории завода. Однако путаница в индексации моделей была вызвана не прихотью ее создателей, а особенностями сложной промышленной системы, принятой в позднесоветской автомобильной промышленности.
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