Лавров предупредил Запад, что воевать с ядерной державой «до победы» бессмысленно Попытки западных стран воевать против России бессмысленны, победить ядерную державу у них не получится.
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Лавров предупредил Запад, что воевать с ядерной державой «до победы» бессмысленно Попытки западных стран воевать против России бессмысленны, победить ядерную державу у них не получится.
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