Сеть СТО и культурный центр хотят построить в Крыму китайские инвесторы

Крым может скоро стать местом для новых китайских инвестиционных проектов. Как пишет МК в Крыму, инвесторы из Китая планируют развитие инфраструктуры на полуострове, включая строительство сети станций технического обслуживания китайских автомобилей и культурного центра с отельным комплексом.