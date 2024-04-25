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Сеть СТО и культурный центр хотят построить в Крыму китайские инвесторы

Сеть СТО и культурный центр хотят построить в Крыму китайские инвесторы

Крым может скоро стать местом для новых китайских инвестиционных проектов. Как пишет МК в Крыму, инвесторы из Китая планируют развитие инфраструктуры на полуострове, включая строительство сети станций технического обслуживания китайских автомобилей и культурного центра с отельным комплексом.

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