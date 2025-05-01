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«Нефтяная игла» спасет Россию? Как торговые войны Трампа меняют мировую экономику

«Нефтяная игла» спасет Россию? Как торговые войны Трампа меняют мировую экономику

Зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа, за которую Кремль критикуют не первое десятилетие, в кои-то веки может помочь с минимальными потерями пройти мировой кризис, вызванный «торговыми войнами» Трампа.

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