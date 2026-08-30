Не хватает турбин — SpaceX будет выпускать свои. Маск обещает ускорить их производство на 18 месяцев

SpaceX и Tesla планируют выпускать панели по 100 ГВт в год, но пока без газа не обойтись SpaceX и Tesla максимально ускоряют создание собственных производственных мощностей для выпуска солнечных панелей — каждая компания, по словам Илона Маска, нацелена на производство оборудования суммарной мощностью 100 ГВт в год.
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