Денисов начал тренерскую карьеру в академии «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов пробует себя в роли тренера. Сайт «Торпедо», играющего в Первой лиге, объявил, что 39-летний Денисов приступил к работе в клубной академии и будет тренировать команду мальчиков 2011 года рождения.