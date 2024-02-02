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Денисов начал тренерскую карьеру в академии «Торпедо»

Денисов начал тренерскую карьеру в академии «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов пробует себя в роли тренера. Сайт «Торпедо», играющего в Первой лиге, объявил, что 39-летний Денисов приступил к работе в клубной академии и будет тренировать команду мальчиков 2011 года рождения.

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