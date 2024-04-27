ЦАГИ представил обновления по созданию "Стрижа"

ЦАГИ представил обновления по созданию российского сверхзвукового пассажирского самолета "Стриж". Это согласно словам заместителя главы Центра авиационных технологий (ЦАТ) Александра Медведецкого, разработка новой модели продолжается.
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