Экс-советник президента США по нацбезопасности заявил, что президент РФ использует «навыки разведчика» в отношениях с Трампом

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём недавнем интервью заявил, что Дональд Трамп радикально изменил внешнеполитический курс предыдущей администрации Белого дома, сблизившись с Москвой в ущерб интересам Украины.
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