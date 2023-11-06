РЖД пересадят пассажиров на частные пути. ПГК устроила вагонный переполох. ВТБ пойдёт на север и на юг. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была докапитализация РЖД из средств ФНБ, обсуждение рекордной инвестпрограммы монополии на будущий год и повышение зарплат железнодорожников с 1 ноября.
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