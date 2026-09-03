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Главное событие 6 сентября собирает русских в общемосковском крестном ходу

Главное событие 6 сентября собирает русских в общемосковском крестном ходу

6 сентября в Москве пройдет общемосковский крестный ход с мощами Димитрия Донского. Организаторы ожидают сотни тысяч участников, а Константин Малофеев назвал шествие главным русским событием года.

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