Яйца, фаршированные селёдкой и свеклой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Думаю, многие согласятся с тем, что сочетание селёдки и свеклы - очень удачное, именно поэтому и используется в различных салатах и закусках.