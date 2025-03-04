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Тайна украинской толстовки. Испанцы выяснили, где Зеленский прячет свой костюм. И почему он его никогда не наденет

Тайна украинской толстовки. Испанцы выяснили, где Зеленский прячет свой костюм. И почему он его никогда не наденет

Царьград Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Globallookpress Обозреватель испанской El Mundo Сильвия Роман выяснила, где бывший президент Украины Владимир Зеленский прячет свой деловой костюм.

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Комментарии
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СД
Светлана Дубович
Для погребения искать не надо,уже есть.
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1 д.
m
mihail
Просто зеля вырос из своего костюмчика &quot;слуга народа&quot;, а похудеть теперь не скоро сможет. А Трамп ему сшить новый костюмчик поможет.🙂
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4 час.
АЕ
Анна Егорова
Он всегда жалок и вонюч.
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2 час.
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